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Главная страница » Blog » Власть » Верховная Рада приравняла цифровые документы “Дія” к бумажным

Верховная Рада приравняла цифровые документы «Дія» к бумажным

Верховная Рада приравняла цифровые документы «Дія» к бумажным
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Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в «Дія» можно использовать наравне с бумажными.

Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины «О дорожном движении».

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (автогражданку) полицейским для удостоверения своей личности и прав на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.

Недавно парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении «Дія» к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

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