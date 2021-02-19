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Главная страница » Blog » Власть » Верховная Рада увеличила штрафы за выжигание лесов, растительности и торфяников

Верховная Рада увеличила штрафы за выжигание лесов, растительности и торфяников

Верховная Рада увеличила штрафы за выжигание лесов, растительности и торфяников
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Верховная Рада 311 голосами проголосовала в целом за законопроект № 3526 Об усилении защиты лесов, торфяников и земель (лесного и водного фонда) от пожаров, который увеличивает штрафы за поджоги и выжигание растительности.

Документом вносятся изменения в водный кодекс, кодекс гражданской защиты, земельный кодекс, а также в кодекс об административных правонарушениях.

Штраф налагается за уничтожение и повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами. Гражданскому лицу за вышеуказанное грозит штраф от 3060 до 6120 гривен, а должностному лицу — от 5300 до 21420 грн. За выжигание торфяников гражданин должен будет заплатить от 3060 до 6120 грн, а должностное лицо от 15300 до 21420 грн.

Законопроект также увеличивает существующие штрафы за уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных насаждений, а также за нарушение прав госсобственности на леса.

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Людмила Александрова

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