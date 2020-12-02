Электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах, отныне вошли в перечень товаров, которые запрещено продавать некоторым категориям лиц. Нарушение этой нормы повлечет за собой штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ — 17 гривен).
Речь идет о Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах» принятого 2 декабря на заседании Верховной Рады Украины. Теперь электронные сигареты не смогут приобрести лица, не достигшие 18 лет.
Кроме того, этим Законом существенно увеличивается установленая ранее сумма штрафа за продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах:
- в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, где розничная торговля запрещена;
- через торговые автоматы или лицами, не достигшими 18 лет;
- лицу, не достигшему 18 лет
- а также продажа табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет или папирос, поштучно (кроме сигар);
- за торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в запрещенное время суток
Штраф за такие нарушения составит от четырехсот до восьмисот НМДГ (ранее — от ста до четырехсот).
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