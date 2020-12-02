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Верховная Рада запретила некоторым категориям гражданам покупать электронные сигареты

Верховная Рада запретила некоторым категориям гражданам покупать электронные сигареты
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Электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах, отныне вошли в перечень товаров, которые запрещено продавать некоторым категориям лиц. Нарушение этой нормы повлечет за собой штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ — 17 гривен).

Речь идет о Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах» принятого 2 декабря на заседании Верховной Рады Украины. Теперь электронные сигареты не смогут приобрести лица, не достигшие 18 лет.

Кроме того, этим Законом существенно увеличивается установленая ​​ранее сумма штрафа за продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах:

  • в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, где розничная торговля запрещена;
  • через торговые автоматы или лицами, не достигшими 18 лет;
  • лицу, не достигшему 18 лет
  • а также продажа табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет или папирос, поштучно (кроме сигар);
  • за торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в запрещенное время суток

Штраф за такие нарушения составит от четырехсот до восьмисот НМДГ (ранее — от ста до четырехсот).

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Алина Сидорова

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