Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что по состоянию на 27.07.2020 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 2,7 млн грн транспортного налога. Основная сумма уплаченного налога, а именно 1,7 млн грн, была перечислена владельцами элитных авто — юридическими лицами области. А вот нынешний взнос в уплате транспортного налога от физических лиц составил свыше 1 млн гривен. К тройке самых популярных марок автомобилей, за которые жители Николаевщины оплатили налог, принадлежат MERSEDES — BENZ, LAND ROVER и LEXUS.

Напоминаем, что объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 375 размеров минимальной заработной платы (в 2020 году — 1 771 125 грн). Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год.

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что транспортный налог платится физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, юридическими лицами — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, отображающимися в годовой налоговой декларации.

Главное управление ГНС в Николаевской области.