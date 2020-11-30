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Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога

Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, в январе-октябре 2020 года  в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 3,92 млн грн транспортного налога. Основная сумма уплаченного налога, а именно 2,44 млн грн, была перечислена владельцами элитных авто — юридическими лицами области. Зато нынешний взнос в уплате транспортного налога от физических лиц составил свыше 1,48 млн гривен. К тройке самых популярных марок автомобилей, за которые жители Николаевщины уплатили налог, относятся MERSEDES — BENZ, LAND ROVER и LEXUS.

Напоминаем, что объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых миновало не больше 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 375 размеров минимальной заработной платы (в 2020 году — 1 771 125 грн). Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год.

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что транспортный налог платится физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, юридическими лицами — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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