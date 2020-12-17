Благодаря постоянной целеустремленной работе относительно определения объекта налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающимся от земельного участка (так называемый «налог на недвижимость») и суммы налога к уплате, Главным управлением ГНС в Николаевской области, за январь — ноябрь 2020 года, в местные бюджеты мобилизовано 112,2 млн грн налога на недвижимость, что на 14,5 млн грн больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Лидерами в уплате налога на недвижимость являются владельцы объектов недвижимости — юридические лица, взнос которых в местные бюджеты Николаевщины составил 80,2 млн гривен. Физические лица — владельцы имущества перечислили в местную казну области 32 млн грн налога на недвижимость.

Следует отметить, что в условиях децентрализации власти уплаченные в бюджеты местных общин налоги являются источником финансирования социальной сферы, финансовой почвой для развития инфраструктуры и внедрения эффективных проектов развития региона.

Главное управление ГНС в Николаевской области.