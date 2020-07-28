Владельцы недостроенного рынка, который недавно снесли на улице Космонавтов в Николаеве, пытаются через суд получить денежную компенсацию от городской власти. Об этом сообщили на странице городского департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в сети Facebook.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сносят недостроенный рынок на Космонавтов.

В частности, в сообщении сказано, что ЧП «Клаксон» оценило свои убытки от сноса в 140 000 гривен.

ЧП «Клаксон» пытается через суд взыскать с Николаевского городского совета 140 000 гривен за демонтаж незаконно установленного «скелета» на Космонавтов, которого там по всем согласованным проектным решениям не должно было быть. Да и чего-либо другого, кроме автостоянки. Она и будет. Иск удивляет, как и приход на сессию предпринимателей. Люди вообще не имеют никаких отношений с городом. У них договора с «Универсал-Юг». Общество не уплатило в бюджет за фактическое пользование земельными участками больше 290 000 гривен. Поэтому все вопросы можно рассматривать только при условии погашения долгов ООО «Универсал-Юг». Но общество пытается зарабатывать до последнего: заключают договоры с незаконно установленными киосками, получают арендную плату. Хотя предпринимателям будет дешевле платить городу и можно быть уверенным в наличии действующих документов на свой участок. Так сложилось, что когда-то, имея влияние, отдельные люди смогли оформить себе большие участки городской земли и зарабатывать на аренде. Это неправильно. Бизнес из киосков должен быть индивидуальным или семейным, а не зависеть от земельных латифундистов, которые зарабатывают арендой, — сказано в сообщении.