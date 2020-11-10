У президента Владимира Зеленского обнаружили коронавирус, передает пресс-служба Офиса главы государства.

«К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила о том, что президент будет работать дома в отдельном помещении. На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают: президент активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому в Офисе надеются, что это не будет какая-то осложненная форма болезни, передает ВВС.