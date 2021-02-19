Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, предусматривающих льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией. Об этом сообщают в Офисе Президента.

Глава государства неоднократно призывал народных депутатов разработать и принять доступный механизм растаможки автомобилей, импортируемых из Европы.

— Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой — защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное — позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения, — отметил Владимир Зеленский.

Принятые сегодня парламентом за основу проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года на уровне не выше 1 тыс. евро.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

— Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, не учитывается его возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро, — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенных после 1995 года, соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

Этим доступным механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.

Председатель общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич отметил, что принятие в первом чтении необходимых законодательных изменений стало возможным благодаря вмешательству в этот процесс Владимира Зеленского.

— Мы увидели, что он взял под контроль этот вопрос. В последнее время Президент вмешался в эту проблематику, и мы видим, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. Без его помощи мы точно не прошли бы даже первое чтение, — подчеркнул он.