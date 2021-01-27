«Мы — не то, что мы едим. Мы — то, что мы читаем» – под таким лозунгом объединились книголюбы николаевского сегмента в фейсбук, приобщившись к онлайн-челленджу #книговирус. Организовала его Николаевская областная универсальная научная библиотека, передает ТРК «Сатурн».

По словам Виктории Агарковой, директора Николаевской областной универсальной научной библиотеки, цель челленджа #книговирус — приобщить к чтению как можно больше людей и тем самым несколько сместить фокус внимания от короновируса.

«Для того чтобы и привлечь внимание и, в принципе, чтение — это и есть вирус. То есть, если ты к этому присоединился — ты одну книгу прочитал, потом идешь далее, далее — это также своеобразный вирус», – отметила Виктория Агаркова.

Условия участия в челленжже достаточно просты — выложить на своей странице в Фейсбуке список книг, которые собираетесь прочитать. Тематика и жанры литературы могут быть разные. Формат книги также не ограничен — бумажная, электронная, аудиокнига — на любой вкус. Затем, читая книги, оставлять свои отзывы о них (5-6 предложений в произвольной форме на украинском языке), добавить фотографию ее обложки и хэштег книговирус.

Как рассказала Виктория Агаркова, для начала специалисты библиотеки выложили свои списки книг, планируемые к прочтению, ее перечень состоял из философских изданий, коллеги — свои предпочтения. Потом подключились другие участники, количество, которых растет каждый день.

Одним из участников челленджа стал Юрий Любаров, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета. На своей странице в фейсбук он поделился перечнем книг, которые его поразили, удивили и сформировали. Сейчас читает «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, что будет читать дальше — не планирует, но охотно прочтет то, что порекомендуют друзья.

Челлендж продлится до конца года. Для самых заядлых участников, кто самое интересное рассказывать о своих литературных открытия, предусмотренные интеллектуальные призы.