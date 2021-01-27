Сегодня Среда, 27 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Вместо короновируса – книговирус: николаевская библиотека запустила челлендж для книголюбов

Вместо короновируса – книговирус: николаевская библиотека запустила челлендж для книголюбов

27 января в Николаеве чтят память жертв Холокоста

27 января в Николаеве чтят память жертв Холокоста

Автовладельцы Николаевщины пополнили местные бюджеты на 4,4 млн грн

Автовладельцы Николаевщины пополнили местные бюджеты на 4,4 млн грн

Территориальным общинам Николаевщины списали налоговый долг на общую сумму более 22 миллионов гривен

Территориальным общинам Николаевщины списали налоговый долг на общую сумму более 22 миллионов гривен

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Видео » Вместо короновируса – книговирус: николаевская библиотека запустила челлендж для книголюбов

Вместо короновируса – книговирус: николаевская библиотека запустила челлендж для книголюбов

Вместо короновируса – книговирус: николаевская библиотека запустила челлендж для книголюбов
0

«Мы — не то, что мы едим. Мы — то, что мы читаем»  – под таким лозунгом объединились книголюбы николаевского сегмента в фейсбук, приобщившись к онлайн-челленджу  #книговирус. Организовала его Николаевская областная универсальная научная библиотека, передает ТРК «Сатурн».

По словам Виктории Агарковой, директора Николаевской областной универсальной научной библиотеки, цель челленджа #книговирус — приобщить к чтению как можно больше людей и тем самым несколько сместить фокус внимания от короновируса.

«Для того чтобы и привлечь внимание и, в принципе, чтение — это и есть вирус. То есть, если ты к этому присоединился — ты одну книгу прочитал, потом идешь далее, далее — это также своеобразный вирус», – отметила Виктория Агаркова.

Условия участия в челленжже достаточно просты — выложить на своей странице в Фейсбуке список книг, которые собираетесь прочитать. Тематика и жанры литературы могут быть разные. Формат книги также не ограничен — бумажная, электронная, аудиокнига — на любой вкус. Затем, читая книги, оставлять свои отзывы о них (5-6 предложений в произвольной форме на украинском языке), добавить фотографию ее обложки и хэштег книговирус.

Как рассказала Виктория Агаркова, для начала специалисты библиотеки выложили свои списки книг, планируемые к прочтению, ее перечень состоял из философских изданий, коллеги — свои предпочтения. Потом подключились другие участники, количество, которых растет каждый день.

Одним из участников челленджа стал Юрий Любаров, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета. На своей странице в фейсбук он поделился перечнем книг, которые его поразили, удивили и сформировали. Сейчас читает «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, что будет читать дальше — не планирует, но охотно прочтет то, что порекомендуют друзья.

Челлендж продлится до конца года. Для самых заядлых участников, кто самое интересное рассказывать о своих литературных открытия, предусмотренные интеллектуальные призы.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post 27 января в Николаеве чтят память жертв Холокоста

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике