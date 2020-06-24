Сегодня Среда, 24 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

2 - Внимание! Изменился график работы ГУ ГНС в Николаевской области
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Снигиревке полностью сгорел жилой дом, причина неизвестна

В Снигиревке полностью сгорел жилой дом, причина неизвестна

Предприниматели — «упрощенцы» уплатили в казну Николаевщины свыше 240 миллионов гривен

Предприниматели — «упрощенцы» уплатили в казну Николаевщины свыше 240 миллионов гривен

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который сломал челюсть заявителю

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который сломал челюсть заявителю

На Николаевщине за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19

На Николаевщине за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Внимание! Изменился график работы ГУ ГНС в Николаевской области

Внимание! Изменился график работы ГУ ГНС в Николаевской области

Внимание! Изменился график работы ГУ ГНС в Николаевской области
0

Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что на период действия нормы пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 года №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — СоV — 2, и этапов послабления противоэпидемиологических мероприятий» (с изменениями) ГУ ГНС в Николаевской области работает по следующему графику:

— с 08 час.  00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу — до 15 час. 45 минут)

— обеденный перерыв —  с 12 час. 00 мин. до 12 час.  45 минут.

Обращаем внимание, что предоставление административных услуг в Центрах обслуживания плательщиков (ЦОП) и государственных налоговых инспекциях (ГНИ) в Николаевской области осуществляется по такому графику:

— с 10 час.  00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу — до 15 час. 45 минут)

— обеденный перерыв —  с 12 час. 00 мин. до 12 час.  45 минут.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Новый коронавирусный антирекорд в Украине - за сутки на COVID-19 заболели 940 человек
Next post В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации