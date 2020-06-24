Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что на период действия нормы пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 года №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — СоV — 2, и этапов послабления противоэпидемиологических мероприятий» (с изменениями) ГУ ГНС в Николаевской области работает по следующему графику:

— с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу — до 15 час. 45 минут)

— обеденный перерыв — с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 минут.

Обращаем внимание, что предоставление административных услуг в Центрах обслуживания плательщиков (ЦОП) и государственных налоговых инспекциях (ГНИ) в Николаевской области осуществляется по такому графику:

— с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу — до 15 час. 45 минут)

— обеденный перерыв — с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 минут.

Главное управление ГНС в Николаевской области.