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Внимание! Экологический налог

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Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что статьями 243, 245-248 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) установленные ставки экологического налога :

за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения (ст. 243 НКУ);

за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (ст. 245 НКУ);

за размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах (ст. 246 НКУ);

за образование радиоактивных отходов(ст. 247 НКУ);

за временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особенными условиями лицензии срок (ст. 248 НКУ).

Кроме того, абзацем девятым п. 4 разд. XIX «Заключительные положения» НКУ предусмотрено, что Кабинет Министров Украины ежегодно до 01 июня в случае необходимости вносит в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в НКУ относительно ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции, в частности по экологическому налогу.

Следует отметить, что Законом Украины от 23 ноября 2018 года № 2628 — VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов», который вступил в силу 01.01.2019, внесены изменения, в частности, к п. 243.4 ст. 243 НКУ согласно которому ставка экологического налога за выбросы двуокиси углерода составляет 10,00 гривен за 1 тонну.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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