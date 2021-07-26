Главное управление ГНС в Николаевской области ранее уже неоднократно сообщало субъектам хозяйственной деятельности о том, что на территории области фиксируются случаи мошенничества со стороны неизвестных лиц, которые будто то от должностных лиц налоговой службы области обращаются по телефону к предпринимателям с просьбой перевода денежных средств на специально открытый для этого счет в банке для решения «проблемных вопросов».

Однако, жажда получения «легких» денег не оставляет налоговых аферистов. Так, сегодня субъекту хозяйственной деятельности, который осуществляет деятельность на территории Николаевского района, с номера телефона 0952111643 позвонили неизвестные и представились начальником Витовской ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области Светланой Архиповой. В телефонном разговоре мошенники сообщили субъекту хозяйственной деятельности о начале проведения камеральной проверки и предложили за определенное денежное вознаграждение избежать проведения контрольно-проверочных мероприятий.

Обращаем внимание, что указанный номер телефона не принадлежит начальнику Витовской ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области Светлане Архиповой, и в который раз отмечаем, что работники налоговой службы области при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины и не обращаются к налогоплательщикам с подобными «требованиями».

Если вы стали свидетелями таких мошеннических действий, обращайтесь в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, по телефонам: 50-19-13, 50-19-17, по электронным адресам: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua, или лично, по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6.

Кроме того, о подобных случаях мошенничества сообщите в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону 102. Главное управление ГНС в Николаевской области