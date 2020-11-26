Главное внимание городских властей будет уделяться борьбе с коронавирусом, развитию инфраструктуры, внедрению транспортных проектов и реализации эффективной бюджетной политики. Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил в своем телеграмм-канале.

Из первых шагов в приоритете — согласование эффективного бюджета на следующий год. Мы должны его сформировать с учетом главного вызова — борьбы с коронавирусом. Далее — развитие нашей инфраструктуры и реализация транспортных проектов. Я также хотел объявить 2021 — «годом культуры» для Николаева. Поэтому надеюсь, что и это направление останется приоритетным для депутатов. Надеюсь, что новый состав горсовета сразу включится в работу, — написал городской голова.