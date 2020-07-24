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Главная страница » Blog » Главная » Во двор новоодесского предпринимателя бросили гранату, полиция ищет свидетелей

Во двор новоодесского предпринимателя бросили гранату, полиция ищет свидетелей

Во двор новоодесского предпринимателя бросили гранату, полиция ищет свидетелей
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Сегодня, 24 июля, в 2:40 в Новоодесский отдел полиции местный бизнесмен сообщил о том, что в его дворе прогремел взрыв.

2020 07 24 rgd5 1024x768 - Во двор новоодесского предпринимателя бросили гранату, полиция ищет свидетелей

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки, предположительно, от РГД-5, которые направлены на экспертизу.

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В результате взрыва были повреждены тротуарная плитка, окно стекло и автомобиль, никто из жильцов дома не пострадал.

2020 07 24 rgd5 768x1024 - Во двор новоодесского предпринимателя бросили гранату, полиция ищет свидетелей

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, полиция разыскивает свидетелей происшествия.

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Алина Сидорова

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