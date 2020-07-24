Сегодня, 24 июля, в 2:40 в Новоодесский отдел полиции местный бизнесмен сообщил о том, что в его дворе прогремел взрыв.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки, предположительно, от РГД-5, которые направлены на экспертизу.

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В результате взрыва были повреждены тротуарная плитка, окно стекло и автомобиль, никто из жильцов дома не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, полиция разыскивает свидетелей происшествия.