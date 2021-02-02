В рамках пилотного проекта, в парке «700-летия Львова» впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Такую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак. Она отмечает, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства и не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и не требует сбора после использования.

«Об этой идее я прочитала в социальных сетях. В Facebook одна общественная организация Киева написала, что в странах Скандинавии и Европы таким образом борются с гололедицей в парках. Я подумала: почему бы так не сделать у нас, ведь Львов считается кофейной столицей Украины. Львовяне любят пить кофе, есть большая сеть кофеен, поэтому возникла идея попробовать этот метод в нашем городе. Однозначно не идет о том, что мы будем подсыпать дороги или внутриквартальные дорожки возле жилых домов кофе. Речь идет пока именно о парках. Прежде всего — кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичнее смотреться в парке, потому что здесь среду, и сырье темного цвета на снегу будет выглядеть органично в парках. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами — улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет отрицательно на лапки домашних любимцев. Сейчас пробуем подсыпать дорожку парка «700-летия Львова». Посмотрим, как это сработает. Когда будет хорошая погода, то посмотрим, будет топиться лед. Она топится за счет того, что ресурс темным и, впитывая солнечные лучи, расщепляет лед. Мы надеемся, что это будет хорошее экологическое и экономическое решение, ведь кафе предоставляют нам этот ресурс бесплатно «, — отметила Ирина Оршак.

Поэтому, в дальнейшем планируют исследовать эффективность такого метода борьбы с гололедом и принять решение о его дальнейшей реализации.

«Во Львове есть сотни кафе — большие и меньшие сети. Львовяне и гости города очень любят пить кофе, потому генерируется много ее остатков. Есть кафе, через которые проходит 400 чашек кофе в день, есть тысячи, а есть десятки. Главное — чтобы этот эксперимент дал свой эффект. Сейчас увидим, как гуща будет использоваться в масштабах парка. Собственно, с сегодняшнего дня этот эксперимент начинается и продлится все эти дни, пока для этого есть соответствующие погодные условия. По результатам тестового периода и той использованного кофе, которая будет накоплена, мы будем принимать решение. Я думаю, что этот эксперимент может длиться как минимум несколько недель «, — отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

«Кофейная гуща, которую мы забираем, есть только с аппаратов и, соответственно, в ней есть немного влаги. Для того, чтобы она давала результат и был соответствующий эффект, ее необходимо хорошо подсушить, а уже потом использовать для посыпки. Сегодня у нас было около 20 кг кофейной гуще. Соответственно, нам удалось посыпать около 200 метров дорожек «, — добавил директор ЛКП« Зеленый Львов »Владимир Данилюк.