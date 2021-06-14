12 июня оперативники провели санкционированный обыск дома у 54-летнего жителя Южноукраинска.

В ходе обыска на территории домовладения злоумышленника полицейские изъяли около трех килограммов каннабиса, 13 кустов высеянных растений конопли, самодельное устройство для употребления наркотических средств, деньги в сумме почти 7000 в гривневом эквиваленте. Об этом сообщили в ГУНП.

Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам черного рынка составляет около 300 тысяч гривен.

Все изъятое полицейские направили на экспертизу, по результатам которой в отношении правонарушителя решаться дальнейшие процессуальные действия.

Сейчас по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.