18 января в 16:19 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части сообщили о задымлении летней кухни на улице Верхней в пгт Кривое Озеро.

К месту вызова прибыл дежурный караул подразделения.

По прибытию спасатели установили, что в результате тления дивана, который находился рядом с печью, возникло плотное задымление в помещении кухни. На месте нашли тело 86-летней женщины без признаков насильственной смерти.

фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

Пожарные ликвидировали горение на площади 4 кв. м в 16:38.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре спасателя. Для выяснения обстоятельств на месте работали медики и полиция.