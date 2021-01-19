18 января в 16:19 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части сообщили о задымлении летней кухни на улице Верхней в пгт Кривое Озеро.
К месту вызова прибыл дежурный караул подразделения.
По прибытию спасатели установили, что в результате тления дивана, который находился рядом с печью, возникло плотное задымление в помещении кухни. На месте нашли тело 86-летней женщины без признаков насильственной смерти.
Пожарные ликвидировали горение на площади 4 кв. м в 16:38.
К тушению привлекалась одна единица техники и четыре спасателя. Для выяснения обстоятельств на месте работали медики и полиция.
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