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Во время пожара в Кривом Озере погибла пожилая женщина

Во время пожара в Кривом Озере погибла пожилая женщина
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18 января в 16:19 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части сообщили о задымлении летней кухни на улице Верхней в пгт Кривое Озеро.

К месту вызова прибыл дежурный караул подразделения.
По прибытию спасатели установили, что в результате тления дивана, который находился рядом с печью, возникло плотное задымление в помещении кухни. На месте нашли тело 86-летней женщины без признаков насильственной смерти.

2021 01 19 pozhar2 - Во время пожара в Кривом Озере погибла пожилая женщина
фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

Пожарные ликвидировали горение на площади 4 кв. м в 16:38.
К тушению привлекалась одна единица техники и четыре спасателя. Для выяснения обстоятельств на месте работали медики и полиция.

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Алина Сидорова

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