В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» во вторник, 23 июня, зашел средний десантный корабль Вооруженных сил Украины «Юрий Олефиренко». Не обошлось без инцидентов.

Развести переходы сначала планировали в полдень, однако позже перенесли на несколько часов. В результате в полтретьего движение транспорта остановилось, и началась разводка, за которой, как и всегда, с интересом наблюдали взрослые и маленькие горожане.

Процесс разводки проводился под пристальным контролем сотрудников «ЭЛУ автодорог». И если Варваровский и Ингульский мосты со скрипом, но поддались, то Ингульский пешеходный решил покапризничать. Работникам «ЭЛУ автодорог» пришлось силой, с помощью кувалд и газового оборудования, заставлять аварийный понтонный мост пропустить десантный корабль.

В конце концов переход сдался и «Юрий Олефиренко», который все это время стоял на якоре между Ингульский и пешеходным мостами, смог попасть в акваторию Николаевского судостроительного завода. Здесь корабль ожидает текущий ремонт.

В целом «Юрий Олефиренко» — частый гость в Николаеве: в 2019-м средний десантный корабль ремонтировался на стапелях Николаевского судостроительного завода, а годом ранее принял участие в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины.

Корабль «Юрий Олефиренко» до 2016 года носил название «Кировоград». В 2014 году после аннексии Крыма корабль оказался в руках военных Российской Федерации. Однако позже был передан Украине. В 2016 году был переименован в честь капитана I ранга, командира 73-го морского центра специального назначения Военно-морских сил ВС Украины (г. Очаков) Юрия Олефиренко, который погиб в январе 2015 года под минометным обстрелом возле Мариуполя.

Корабль «Юрий Олефиренко» используется для перевозки в районы выполнения боевых задач подразделений морской пехоты и специального назначения со штатным вооружением и техникой. Он способен десантировать на побережье 150 бойцов.

Корабль вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками.