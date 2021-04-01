Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил председатель Национальной полиции Украины.

По словам руководителя Нацполиции, «вору в законе» по кличке «Камо Московский» инкриминируют преступное влияние и поставку наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев.

Доказательства для обоснованного уведомления о подозрении получили оперативники Департамента стратегических расследований, теруправления стратегических расследований в Черниговской области и следователи следственного управления областной полиции.

В частности установлено, что «вор в законе» прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета и с целью избежания уголовной ответственности.

5 января этого года 58-летнего гражданина Российской Федерации задержали украинские правоохранители. Игорь Клименко сообщил, что в установленном законом порядке злоумышленника поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Там он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других удержанных лиц, контролировать« общак », налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждения содержания, — отметил глава Нацполиции.

Также известно, что «Камо Московский» диктовал соблюдения «воровских законов», решал конфликты между криминальными «авторитетами» и подстрекал других на преступления.

Вчера, 31 марта, полицейские при силовой поддержки роты полиции особого назначения и при содействии руководства Черниговского ПТПИ провели санкционированные обыски в учреждении, где изъяли запрещенные вещества.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора «Каме Московскому» сообщили о подозрении за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе» (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины) и незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в места лишения свободы (ч. 2 ст. 307).

В случае доказательства вины в суде мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Игорь Клименко отметил, что благодаря принятому народными депутатами в июне 2020 года Закону была введена ответственность за установление и распространение преступного влияния в статусе «вора в законе» — и Украина перестала быть убежищем для криминальных элементов.

Напомним: это второй «вор в законе», которому сообщено о подозрении в нововведенной статье Уголовного кодекса Украины. Первым был «Гига Озургетский», которому 4 февраля этого года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.