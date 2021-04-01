Сегодня Четверг, 1 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2021 01 18 ukrpochta 600x400 - Кабинет министров утвердил новый тариф на доставку пенсий

Кабинет министров утвердил новый тариф на доставку пенсий «Укрпочтой»

2020 06 18 closed 600x400 - За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина

За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина

Road forest trees mountains 1920x1200 600x400 - В Николаевской области восстановят 55 дорожных объектов

В Николаевской области восстановят 55 дорожных объектов

pidozra vory y zakone 010421 600x400 - Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении

Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении

Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении

pidozra vory y zakone 010421 - Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении
0

Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил председатель Национальной полиции Украины.

По словам руководителя Нацполиции, «вору в законе» по кличке «Камо Московский» инкриминируют преступное влияние и поставку наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев.

Доказательства для обоснованного уведомления о подозрении получили оперативники Департамента стратегических расследований, теруправления стратегических расследований в Черниговской области и следователи следственного управления областной полиции.

В частности установлено, что «вор в законе» прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета и с целью избежания уголовной ответственности.

5 января этого года 58-летнего гражданина Российской Федерации задержали украинские правоохранители. Игорь Клименко сообщил, что в установленном законом порядке злоумышленника поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Там он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других удержанных лиц, контролировать« общак », налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждения содержания, — отметил глава Нацполиции.

Также известно, что «Камо Московский» диктовал соблюдения «воровских законов», решал конфликты между криминальными «авторитетами» и подстрекал других на преступления.

Вчера, 31 марта, полицейские при силовой поддержки роты полиции особого назначения и при содействии руководства Черниговского ПТПИ провели санкционированные обыски в учреждении, где изъяли запрещенные вещества.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора «Каме Московскому» сообщили о подозрении за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе» (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины) и незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в места лишения свободы (ч. 2 ст. 307).

В случае доказательства вины в суде мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Игорь Клименко отметил, что благодаря принятому народными депутатами в июне 2020 года Закону была введена ответственность за установление и распространение преступного влияния в статусе «вора в законе» — и Украина перестала быть убежищем для криминальных элементов.

Напомним: это второй «вор в законе», которому сообщено о подозрении в нововведенной статье Уголовного кодекса Украины. Первым был «Гига Озургетский», которому 4 февраля этого года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Галициново нашли мертвым местного жителя
Next post В Николаевской области восстановят 55 дорожных объектов

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий