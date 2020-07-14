Водитель грузового автомобиля DAF, который в субботу сбил 48-летнего прокурора Андрея Крупку, прошел медицинское освидетельствование и выяснилось, что в момент аварии он находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре.

Кроме того, водитель грузовика был неоднократно судим за хранение и сбыт наркотических средств, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

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По данному уголовному производству ему грозит заключение от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.