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Главная страница » Blog » Общество » Водитель грузовика, подозреваемый в совершении ДТП, взят под стражу

Водитель грузовика, подозреваемый в совершении ДТП, взят под стражу

straga - Водитель грузовика, подозреваемый в совершении ДТП, взят под стражу
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По данным пресс-службы Николаевской областной прокуратуры, во вторник, 30 марта, следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева вынесено решение о содержании под стражей 60-летнему жителю Вознесенского района, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Видео ГУ НП Николаевской области

По данным следствия, 27 марта 2021, подозреваемый, управляя грузовым автомобилем «Renault Magnum» с полуприцепом, двигаясь по автодороге Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг», выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Opel Vectra». В результате столкновения 35-летний водитель легковушки и двое его пассажирок, 48 и 25 лет, погибли на месте происшествия.

Расследование продолжается.

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