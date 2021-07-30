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Главная страница » Blog » Криминал » Водителя Mitsubishi, который сбил 12-летнего мальчика в Первомайске и скрылся с места ДТП, задержали в Киевской области

Водителя Mitsubishi, который сбил 12-летнего мальчика в Первомайске и скрылся с места ДТП, задержали в Киевской области

2021 07 29 at 21.42.39 - Водителя Mitsubishi, который сбил 12-летнего мальчика в Первомайске и скрылся с места ДТП, задержали в Киевской области
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29 июля около 16:30 автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Автодоровской, напротив здания райгосадминистрации. Об этом сообщили в ГУНП Николаевской области.

Водитель автомобиля место аварии покинул. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Для розыска авто была проведена полицейская спецоперация.

Водителя Mitsubishi по ориентировке остановили патрульные полицейские Белой Церкви, а на место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас с 27-летним водителем проводятся следственные действия.

Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Просьба к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное ДТП, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (093) 877 0974, (097) 843 5156, (068) 314 2949, 102.

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Алина Сидорова

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