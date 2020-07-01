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Главная страница » Blog » Криминал » Военнослужащий из Николаева сядет на 10 лет

Военнослужащий из Николаева сядет на 10 лет

Военнослужащий из Николаева сядет на 10 лет
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Военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады за разбойные нападения, в сочетании с насилием, приговорен к 10 годам лишение свободы.

Приговор Центрального районного суда Николаева военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады,
признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 187, ч. 2 ст 187 УК Украины. Окончательное наказание — 10 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что в мае 2019 года военнослужащий угрожая жизни и здоровью совершил разбойное нападение на гражданина, а также присвоил 3500 гривен. В июле 2019 года, военнослужащий совершил еще одно разбойное нападение в сочетании с насилием в отношении другой жертвы, причинив ей материальный ущерб в общей сложности свыше 300 гривен.

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Алина Сидорова

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