Военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады за разбойные нападения, в сочетании с насилием, приговорен к 10 годам лишение свободы.



Приговор Центрального районного суда Николаева военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады,

признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 187, ч. 2 ст 187 УК Украины. Окончательное наказание — 10 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что в мае 2019 года военнослужащий угрожая жизни и здоровью совершил разбойное нападение на гражданина, а также присвоил 3500 гривен. В июле 2019 года, военнослужащий совершил еще одно разбойное нападение в сочетании с насилием в отношении другой жертвы, причинив ей материальный ущерб в общей сложности свыше 300 гривен.