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Главная страница » Blog » Криминал » Военнослужащий из Первомайска решил жестко расправиться с бывшей женой

Военнослужащий из Первомайска решил жестко расправиться с бывшей женой

Военнослужащий из Первомайска решил жестко расправиться с бывшей женой
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Только освободившись из рядов ВСУ, 44-летний житель Первомайска пришел домой к своей 43-летней бывшей жене, чтобы выяснить личные отношения. К разговору мужчина подготовился, с собой принес молоток и нож.

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Чтобы попасть в дом, ему пришлось лезть через забор. На пути бывшему зятю стала 69-летняя мать женщины, злоумышленник начал бить ее молотком по голове. В дальнейшем, он молотком наносил телесные повреждения уже своей бывшей жене, которая пыталась защитить свою мать, все удары направлялись в голову.

Злоумышленника остановило только то, что во время нанесения ударов у него сломался молоток. На крики женщин подбежали соседи, поэтому нападающий пытался убежать, при этом демонстрируя окружающим нож, который он принес с собой, однако соседи все-таки был задержан.

За покушение на умышленное убийство и хулиганство с применением заранее заготовленного предмета 44-летний житель Первомайска находится под арестом.

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Алина Сидорова

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