Только освободившись из рядов ВСУ, 44-летний житель Первомайска пришел домой к своей 43-летней бывшей жене, чтобы выяснить личные отношения. К разговору мужчина подготовился, с собой принес молоток и нож.

Военнослужащий из Николаева сядет на 10 лет

Чтобы попасть в дом, ему пришлось лезть через забор. На пути бывшему зятю стала 69-летняя мать женщины, злоумышленник начал бить ее молотком по голове. В дальнейшем, он молотком наносил телесные повреждения уже своей бывшей жене, которая пыталась защитить свою мать, все удары направлялись в голову.

Злоумышленника остановило только то, что во время нанесения ударов у него сломался молоток. На крики женщин подбежали соседи, поэтому нападающий пытался убежать, при этом демонстрируя окружающим нож, который он принес с собой, однако соседи все-таки был задержан.



За покушение на умышленное убийство и хулиганство с применением заранее заготовленного предмета 44-летний житель Первомайска находится под арестом.