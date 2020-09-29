28 сентября около 02.35 в полицию обратилась продавец магазина на улице Знаменской в Корабельном районе с сообщением о том, что она стала жертвой нападения.

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Прибыв на место происшествия, со слов потерпевшей, правоохранители выяснили, что в магазин зашел неизвестный в маске и капюшоне и угрожая пистолетом забрал из кассы 12 000 гривен после чего скрылся.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.

Следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями єтого преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Корабельный отдел полиции по адресу: город Николаев, ул. Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, а также 102.