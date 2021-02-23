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Главная страница » Blog » Минздрав » ВОЗ гарантирует выплату компенсаций за побочные эффекты от COVID-вакцин

ВОЗ гарантирует выплату компенсаций за побочные эффекты от COVID-вакцин

ВОЗ гарантирует выплату компенсаций за побочные эффекты от COVID-вакцин
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

Об этом сообщает The Guardian.

«Предоставляя единовременную компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, которые являются потенциально длительным и дорогостоящим процессом«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие от вакцины смогут подавать свои заявки через специальный сайт, который планируют запустить к концу марта. Программа будет действовать минимум до 30 июня 2022 года.

В издании отмечается, что страны, которые самостоятельно финансируют свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.

С начала вакцинации от COVID в Нидерландах уже около сотни человек пожаловались на побочные эффекты, в том числе на тяжелую аллергию. Во всех случаях люди жаловались на вакцину Pfizer / BioNTech.

Кроме того, в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за побочных эффектов среди привитых.

По информации РБК-Украина

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