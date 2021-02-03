Об этом случае в полицию сообщила мама мальчика. В момент ограбления ее 11-летний сын как раз разговаривал с ней по телефону возле музыкальной школы на улице Лягина. К нему подошел незнакомый парень и попросил воспользоваться мобильным. Несовершеннолетний отказал незнакомцу, после чего вор выхватил телефон и скрылся.

Впоследствии грабитель написал матери школьника сообщение, в котором предложил вернуть телефон за вознаграждение в 600 гривен. Женщина согласилась на условия преступника и договорилась с ним о встрече, сразу сообщив о происшествии полицейским.

Когда грабитель приехал на условленное место, его уже ждали сотрудники уголовного розыска, которые задержали злоумышленника во время передачи телефона. 16-летнего подростка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, доставили в участок.

фото ГУНП в Николаевской области

По согласованию с прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.