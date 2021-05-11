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Главная страница » Blog » Происшествия » Возле «Плавбассейна» в Николаеве BMW сбил 14-летнего парня

Возле «Плавбассейна» в Николаеве BMW сбил 14-летнего парня

1 - Возле «Плавбассейна» в Николаеве BMW сбил 14-летнего парня
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Вчера, 10 мая, в 18:10 на проспекте Героев Украины в Николаеве, в районе остановки общественного транспорта «Плавбассейн», водитель BMW Х5 совершил сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщили в ГУНП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летнего парня с травмами доставили в медицинское учреждение.

ДТП квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об указанном ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную аварию, сообщить по телефонам 063-785-04-20 или 102.

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Алина Сидорова

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