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Все пожары города и области за минувшие выходные

Все пожары города и области за минувшие выходные
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16-17 января подразделения Главного управления ГСЧС Украӥны в Николаевской области несколько раз тушили пожары в жилом секторе. О перший случай сообщили 16 января в 17:52. Пожар бани на териториӥ дачного участка произошел в садово-виноградной обществе «Ингулка» Витовского района. Пожарные 1 ГПСЧ в 18:15 пожар локализировали и в 18:33 ликвидировали на площади 15 кв. м. Причина устанавливается.

О пожаре перекрытия жилого дома на улице Очаковской в ​​селе Солончаки Куцурубськой объединенной территориальной общины сообщили 17 января в 2:31. Спасатели 22 ГПСЧ в 3:16 пожар локализировали и в 03:50 ликвидировали на площади 10 кв. м.

Уже утром, в 5:22 сообщили о пожаре парильной комнаты в бане на улице Новой в селе Кривая Балка Веснянськой ОТО Николаевского района. Караул 19 ГПСЧ в 05:45 пожар локализовал и в 06:00 ликвидировал на площади 10 кв. м. В двух последних случаях вероятные причины — нарушение правил пожерной безопасности при эксплуатациӥ печей.

17 января в 9:42 в Службу спасения сообщили о пожаре хозяйственной постройки на улице Верхний в пгт. Кривое Озеро.

К месту прибыли отделения 18 государственной пожарно-спасательной части. Пожар на площади 12 кв. м в 9:49 локализовали и в 09:58 — ликвидировали.

Благодаря принятым мерам от огня был спасен жилой дом. Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Еще один случай произошел на территории садово-виноградного общества «Корабел» на улице Безымянной в Николаеве. В 20:39 в Службу спасения поступила информация о пожаре жилого дома.

По сигналу прибыло отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного центра. Пожар на площади 25 кв. м в 21:03 локализировали и в 21:45 — ликвидировали. Причина устанавливается.

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Алина Сидорова

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