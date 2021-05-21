Все украинцы, которые хотят получить вакцину против COVID-19 смогут вакцинироваться бесплатно. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль 21 мая с трибуны Верховной Рады во время «Часа вопросов к правительству», передает Правительственный портал.

фото: Правительственный портал

Премьер-министр отчитался о выполнении Кабинетом Министров постановления Верховной Рады от 20.10.2020 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».

Так, коснувшись пункта по вакцинации населения против COVID-19, Денис Шмыгаль отметил, что у Правительства сейчас есть прямые контракты и договоренности с производителями на 34 миллиона доз вакцины, еще 8 млн доз должно поступить по инициативе COVAX. В частности, у Украины есть договоренности на поставку 21,2 миллиона доз вакцины от компании Pfizer-BioNTech, 10 млн доз — от Novavax, более 10 млн доз — от AstraZeneca / Oxford и почти 2 миллиона доз компании Sinovac Biotech.

План остается в силе — вакцинировать большинство взрослого населения Украины до конца года, — подчеркнул Премьер-министр.

Как отметил Глава Правительства, в постановлении определено, что 40% населения должны быть вакцинированы за средства госбюджета. Он отметил, что всех, кто захочет вакцинироваться — вакцинируют бесплатно.

Спасибо народным депутатам за достаточное количество выделенных средств — 10 млрд грн из государственного бюджета. Есть соглашение с Всемирным банком на 90 млн долларов, из которых часть будет потрачена на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка для того, чтобы провести вакцинацию, — отметил Денис Шмыгаль.

Отвечая на вопросы народных депутатов, Денис Шмыгаль отметил, что на сегодня в Украину поставлено более 2 миллионов доз вакцины, а количество вакцинированных лиц составляет более 1 млн.

Премьер-министр также поблагодарил парламентариев, которые на собственном примере демонстрируют украинцам важность вакцинации.