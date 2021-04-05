Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках. Такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, пояснили в НТГЭИ.

В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданые различными компаниями не являются взаимозаменяемыми. То есть люди, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологии изготовления.

Министерство здравоохранения гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступна.

Напомним, что Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должны начаться не раньше чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

Украина также ожидает в апреле получить в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Как известно, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Больше информации о типах вакцин и о вакцинации против COVID-19 получайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.