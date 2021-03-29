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Главная страница » Blog » Искусство » Всю коллекцию Лувра можно посмотреть бесплатно в онлайне

Всю коллекцию Лувра можно посмотреть бесплатно в онлайне

muzey luvr - Всю коллекцию Лувра можно посмотреть бесплатно в онлайне
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Лувр запустил онлайн-платформу, на которой бесплатно демонстрируются все экспонаты музея, приглашая любителей искусства, а также тех, чьи интересы к культуре выросли во время пандемии, наслаждаться произведениями искусства, где бы они ни находились.

«Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже самых малоизвестных», — поделился Жан-Люк Мартинес, президент и директор Лувра, в заявлении для прессы. «Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции произведений с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование, даже на длительный срок или хранятся … Я уверен, что этот диджитал контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями».

Посетители могут просматривать работы музея с помощью интерактивной карты, которая проведет их из комнаты в комнату.

Пользователи также могут просмотреть более 480 тыс произведений с помощью простого или расширенного поиска или взглянуть на тщательно отобранные записи или тематические альбомы. Все восемь отделов галерей Лувра можно просмотреть в интернете.

Тем временем Лувр максимально использует это время простоя, проводя капитальный ремонт. Онлайн-платформа также будет обновляться по мере роста коллекции музея.

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Татьяна Корбун

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