С 26 февраля 2021 года вступил в силу Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Так, приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2020 № 847 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 24 июля 2015 года № 666», который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15 февраля 2021 года за № 190/35812 и вступил в силу с 26.02.2021, утвержден Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» расчетных документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей на бюджетные счета и/или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на не бюджетные счета, а также на единый счет (далее — Порядок заполнения документов).

Плательщики, включенные в реестр плательщиков, которые используют единый счет, во время заполнения реквизита «Назначение платежа» расчетного документа на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с использованием единого счета (далее — расчетные документы), должны руководствоваться требованиями раздела II Порядка заполнения документов.

Во время оформления расчетных документов плательщиком должны быть заполнены все 14 обязательных полей реквизита «Назначение платежа», разделенных между собой знаком «;»каждое из которых содержит надлежащую информацию или знак «;» как признак наличия соответствующего поля в случае, когда такое поле не подлежит заполнению (последнее из 14-ти полей всегда содержит знак «#»).

Плательщики, которые платят денежные средства на единый счет, в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа могут определить направление использования средств (одного или нескольких получателей) или не определить такое направление.

Сумы платежей по расчетным документам, по которым плательщиком определено или не определено направление использования средств, уплаченных на единый счет, включаются в реестр платежей по единому счету в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей из единого счета с учетом очередности уплаты, определенной пунктом 35¹.6 статьи 35¹, пунктом 89.7 статьи 89 и пунктом 131.2 статьи 131 Налогового кодекса Украины (с изменениями).