Главное управление Национальной полиции в Николаевской области объявляет отбор кандидатов на обучение по дневной форме в высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских в 2021 году.

В Украине такой подготовкой занимаются такие учебные заведения, как:

Национальная академия внутренних дел (г.Киев)

Национальная академия внутренних дел (г.Киев) Харкивський Национальный университет внутренних дел (г. Харьков)

Харкивський Национальный университет внутренних дел (г. Харьков) Одесский государственный университет внутренних дел (г. Одесса / Херсон)

Одесский государственный университет внутренних дел (г. Одесса / Херсон) Донецк юридический институт МВД Украины (г. Кривой Рог / Мариуполь)

Донецк юридический институт МВД Украины (г. Кривой Рог / Мариуполь) Львовским государственный университет внутренних дел (г. Львов)

Львовским государственный университет внутренних дел (г. Львов) Днепропетровск государственный университет внутренних дел (г. Днепр)

Днепропетровск государственный университет внутренних дел (г. Днепр) Луганский государственный университет внутренних дел (г. Северодонецк)

Введение осуществляется по государственному заказу, предусматривающий бесплатное обучение и материальное обеспечение государством каждого курсанта полицейским униформой (форменной одеждой), проживанием, питанием и медицинской помощью / лечением в ведомственных учреждениях.

Порядок оформления документов:

Оформление на обучение по государственному заказу осуществляется территориальными органами (подразделениями) Национальной полиции Украины по месту жительства кандидата.

В связи с этим, поступающим необходимо обратиться в соответствующее подразделение полиции и предоставить паспорт, военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку (для юношей) и справку об отсутствии судимости. Заполнить анкету, автобиографию и получить направление для прохождения военно-врачебной комиссии. Личное дело будет оформлена и направлена ​​в учебное заведение.

С момента зачисления лица курсантом ей присваивается звание «рядовой полиции», выдается служебное удостоверение с жетоном и форменная одежда установленного образца. Весь период обучения засчитывается в стаж службы в Национальной полиции. По желанию каждый курсант уже после второго курса может быть трудоустроен и получать денежное довольствие. Время обучения в учреждениях высшего образования системы МВД засчитывается в выслугу лет в полиции.

По окончании обучения присваивается звание «лейтенант полиции» и гарантированно обеспечиваются рабочим местом полицейского в структуре Национальной полиции Украины.

Для получения любой дополнительной информации по вступлению в учреждения высшего образования системы Министерства внутренних дел или на службу в ряды Национальной полиции Украины необходимо обратиться в рабочие дни в сектор организации отбора и проведения аттестации полицейских управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по адресу г. Николаев, ул. Спасская, 41, или по телефонам: (0512) 53-19-04, (050) 318-32-32, (050) 318-35-35 или в территориальные отделы полиции.

Больше информации об учебных заведениях системы МВД смотрите ЗДЕСЬ.