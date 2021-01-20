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Главная страница » Blog » Общество » Вступительная кампания 2021: Полиция объявляет набор в учреждения высшего образования системы МВД

Вступительная кампания 2021: Полиция объявляет набор в учреждения высшего образования системы МВД

Вступительная кампания 2021: Полиция объявляет набор в учреждения высшего образования системы МВД
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Главное управление Национальной полиции в Николаевской области объявляет отбор кандидатов на обучение по дневной форме в высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских в 2021 году.

В Украине такой подготовкой занимаются такие учебные заведения, как:

  • Национальная академия внутренних дел (г.Киев)
  • Харкивський Национальный университет внутренних дел (г. Харьков)
  • Одесский государственный университет внутренних дел (г. Одесса / Херсон)
  • Донецк юридический институт МВД Украины (г. Кривой Рог / Мариуполь)
  • Львовским государственный университет внутренних дел (г. Львов)
  • Днепропетровск государственный университет внутренних дел (г. Днепр)
  • Луганский государственный университет внутренних дел (г. Северодонецк)

Введение осуществляется по государственному заказу, предусматривающий бесплатное обучение и материальное обеспечение государством каждого курсанта полицейским униформой (форменной одеждой), проживанием, питанием и медицинской помощью / лечением в ведомственных учреждениях.

Порядок оформления документов:
Оформление на обучение по государственному заказу осуществляется территориальными органами (подразделениями) Национальной полиции Украины по месту жительства кандидата.
В связи с этим, поступающим необходимо обратиться в соответствующее подразделение полиции и предоставить паспорт, военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку (для юношей) и справку об отсутствии судимости. Заполнить анкету, автобиографию и получить направление для прохождения военно-врачебной комиссии. Личное дело будет оформлена и направлена ​​в учебное заведение.

С момента зачисления лица курсантом ей присваивается звание «рядовой полиции», выдается служебное удостоверение с жетоном и форменная одежда установленного образца. Весь период обучения засчитывается в стаж службы в Национальной полиции. По желанию каждый курсант уже после второго курса может быть трудоустроен и получать денежное довольствие. Время обучения в учреждениях высшего образования системы МВД засчитывается в выслугу лет в полиции.

По окончании обучения присваивается звание «лейтенант полиции» и гарантированно обеспечиваются рабочим местом полицейского в структуре Национальной полиции Украины.

Для получения любой дополнительной информации по вступлению в учреждения высшего образования системы Министерства внутренних дел или на службу в ряды Национальной полиции Украины необходимо обратиться в рабочие дни в сектор организации отбора и проведения аттестации полицейских управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по адресу г. Николаев, ул. Спасская, 41, или по телефонам: (0512) 53-19-04, (050) 318-32-32, (050) 318-35-35 или в территориальные отделы полиции.

Больше информации об учебных заведениях системы МВД смотрите ЗДЕСЬ.

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Алина Сидорова

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