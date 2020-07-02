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Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей

Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей
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1 июля в 16:59 на линию «101» поступило сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО «Мильча» на ул Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово Витовского района. По вызову направлено пожарных 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей, дежурное отделение  оперативно-координационного центра. Также привлечены водовозки от 5 ГПСЧ и аварийно-спасательного отряда специального назначения, автомобиль газодымозащитной службы, два МАЗа (водовозки) от ООО «Карлс Клининг», трактор с отвалом ДТ-75 от ООО «Мильча».

2 1 - Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей

Утром на место также направлен дежурный караул 1 ДПСЧ. Благодаря своевременно принятым мерам, в 19:00 пожар локализован на площади 1000 кв.

3 - Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей

 Ликвидация продолжается, ведь по всему периметру есть ячейки, которые тлеют, иногда с наличием отдельных очагов открытого горения.

4 1 1024x683 - Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей

Всего с начала тушения привлекалось 8 единиц техники и 34 человека.

Пожары на данном объекте имеют систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте, а с наступлением засушливой погоды (в дополнение к неосторожному обращением с огнем и способностью свалок к самовозгоранию из-за накопления биогазов ) является более вероятными.  

5 - Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей

Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать из-за едкого дыма.

Говоря об обеспечении противопожарной безопасности на данном объекте, имеется ряд  нарушений, среди которых: нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов, отсутствие водоисточников, пересыпки слоев мусора землей, недостаточное количество спецтехники и не перекрыт доступ посторонних лиц на территорию объекта.  

7 1024x768 - Второй день под Николаевом горит мусорная свалка, собственник самоустранился и не выполняет рекомендации спасателей

Правила эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов (свалок) являются обязательными для субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией и содержанием полигонов бытовых отходов (свалок). Ситуация  критическая, рекомендации и просьбы представителей ГСЧС игнорируются.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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