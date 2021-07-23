В эти выходные, 24 и 25 июля, под Николаевом пройдет ралли «NIKO-2021». Это этап Чемпионата Украины по мини-ралли и второй этап «Кубка Лиманов». Участие примут 40 экипажей со всей страны и соседней Польши. Об этом рассказал организатор мероприятия Вячеслав Мигачев во время брифинга.

Открытие ралли «NIKO-2021» пройдет в субботу, 24 июля, в 19:00 на Соборной площади в Николаеве. Там же в воскресенье в 19:00 будут награждать победителей. Сами гонки пройдут 25 июля в селе Зайчевское. Накануне участники откатают там трассу.

Николаев на ралли будет представлен одним экипажем. Его пилот Евгений Гриневич прогнозирует серьезную борьбу участников. Шансы соперников оценивает довольно высоко.

Гостям мероприятия обещают грандиозное и захватывающее зрелище. Организаторы подчеркнули, что ралли состоится при любой погоде.