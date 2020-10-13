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Вузам и училищам советуют временно перейти на дистанционку и выселить студентов из общежитий

Вузам и училищам советуют временно перейти на дистанционку и выселить студентов из общежитий
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Об этом сообщают на сайте МОН.

Руководители учебных заведений получат соответствующие письма с рекомендациями внести изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

Также в связи с практической невозможностью гарантировать безопасные для здоровья условия массового пребывания студентов в общежитиях рекомендуется обеспечить их временный выезд на период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Организация выезда не может носить принудительный характер и должна учитывать максимально безопасные условия перемещения проживающих.

В письме Минобразования сказано, что следует с пониманием отнестись к необходимости проживания в общежитиях в этот период сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий и «красных» карантинных зон,студентов, которые проходят практику, иностранных граждан и лиц без гражданства и т.д.

Этим лицам и студентам, совмещающих учебу с работой, необходимо обеспечить возможность проживания в общежитиях в вышеуказанный период в соответствии с поданными ими заявлениями.

Студенты, выезжающие из общежитий в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года, должны быть освобождены от оплаты за проживание за этот период. Оплата, которая была внесена в качестве аванса, должно быть возвращена или зачислена в счет оплаты за последующие периоды проживания.

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Алина Сидорова

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