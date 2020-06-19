Главное управление ГНС в Николаевской области обращает внимание налогоплательщиков, что в соответствии с Законом Украины от 17 марта 2020 года №533 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID — 19)» введение процедуры «кешбек» перенесено на 01 января 2021 года ( далее — Закон №533).

Законом №533 внесены изменения, в частности, в Закон Украины от 20 сентября 2019 года №128 «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Напоминаем, что механизм «кешбек» вводится в первую очередь для борьбы с «нефискальными» чеками, когда отдельными недобросовестными плательщиками потребителям выдаются чеки, которые не являются фискальными, однако на вид похожи на фискальные чеки.

Обращаем внимание, что механизм «кешбека» предусматривает возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100 проц. стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований относительно регистраторов расчетных операций, примененных и оплаченных нарушителем по его жалобе.

Каким образом будет реализована процедура возвращения средств «кешбек»?

Потребитель, который осуществил покупку от 850 грн и получил чек, может его проверить. Если чек выдан с нарушением, то покупатель может подать жалобу в налоговую службу и вернуть 100 проц. стоимости приобретенных товаров.

Подать жалобу можно будет, исключительно, с помощью Электронного кабинета (https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check) после прохождения электронной идентификации, с использованием квалифицированной электронной подписи.

В жалобе необходимо указать:

фамилия, имя, отчество, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, номер средства связи;

дату приобретения товаров (работ, услуг);

наименование и стоимость приобретенных покупателем товаров (работ, услуг), наименование и/или налоговый номер продавца, адрес хозяйственной единицы продавца или адрес места приобретения товаров;

в случае приобретения товаров через сеть Интернет — также отмечается сайт;

перечень документов, полученных покупателем (потребителем) от продавца товаров (работ, услуг) вместе с приобретенным товаром (работой, услугой);

информацию о расчетном документе;

номер банковского счета покупателя (потребителя), на который может быть перечисленна компенсация.

К жалобе обязательно добавляются электронные копии документов или копии документов, полученные путем сканирования полученных покупателем от продавца товаров (работ, услуг) вместе с приобретенным товаром (работой, услугой), о которых идет речь в жалобе.

Покупатель сможет получить часть штрафных санкций, которые были оплачены продавцом, исключительно, по результатам проверки жалобы о нарушении плательщиком налогов установленного порядка проведения расчетных операций с применением РРО и взыскания санкций.

Главное управление ГНС в Николаевской области.