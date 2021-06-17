«Збентежений світ» — фотовыставка, которую создали выпускники Николаевского высшего профессионального училища технологий и дизайна. Два года уже бывшие студенты овладевали премудрости профессии фотографа. За это время, — говорит завуч Лилия Рыбачик, — юноши и девушки хорошо освоили фотодело. Работы некоторых уже трудно отличить от руки опытного профессионала. И из многочисленного количества действительно качественных фотографий, для выставки пришлось выбрать 60 лучших.

сюжет ТРК Сатурн

В экспозиции вошли фотографии разного жанра: пейзажи, архитектура, съемки животных, натюрморты и макрофотография. Но больше всего представлены портреты.

Работы юных мастеров фотодела уже успели высоко оценить члены Национального союза фотохудожников. Взглянуть на фотографии могут и николаевцы в течение следующих нескольких недель в галерее областного института последипломного педагогического образования.