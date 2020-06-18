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Выпускников освободили от государственной итоговой аттестации, но ВНО они сдавать будут

Выпускников освободили от государственной итоговой аттестации, но ВНО они сдавать будут
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Народные депутаты Украины 356 голосами поддержали законопроект №3669, который освобождает выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, но не освобождает от внешнего независимого оценивания тех, кто будет поступать в украинские высшие учебные заведения. Об этом сообщили в ВРУ.

Цель и задачи — минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получения полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

Проект предусматривает изменение нормы Закона Украины «Об образовании» по определению Правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставлению ученикам (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования право выбора вида оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

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Елена Кораб

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