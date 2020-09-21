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Главная страница » Blog » Искусство » Выставка акварели «Трамвайчик по Потьомкинской» открылась в Николаеве

Выставка акварели «Трамвайчик по Потьомкинской» открылась в Николаеве

Выставка акварели «Трамвайчик по Потьомкинской» открылась в Николаеве
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В Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого в рамках мероприятий к 120-летию библиотеки и ко Дню города Николаева состоялся вернисаж персональной выставки Сергея Лунева «Трамвайчик по Потемкинской».

2020 09 21 lunev 683x1024 - Выставка акварели «Трамвайчик по Потьомкинской» открылась в Николаеве

Сергей Лунев — николаевский художник-любитель, автор более 150 городских пейзажей, выполненных акварелью. Заниматься творчеством художник начал десять лет назад, хотя еще в детстве занимался в художественной школе и увлеченно рисовал акварелью. Во взрослой жизни с ее реалиями не хватало времени на творчество и только подарок жены — кисти и краски — подтолкнули Сергея Владимировича к рисованию. Быстро определился с основной темой — старый Николаев, а вот мастерство постоянно продолжает шлифовать.

Экспозиция «Трамвайчик по Потемкинской» состоит из 20 акварелей, написанных в период с 2012 по 2020 год. Часть работ экспонируется впервые и была написана именно для этой выставки. Тематический цикл акварелей «Улица Потемкинская» появился в творчестве Сергея Владимировича случайно. Художник подготовил его специально к 120-летию библиотеки, история которой тесно связана с Потемкинской. И в биографии автора эта улица оставила заметный след — здесь прошло его детство и юность: в доме № 23 он родись, учился в школе № 15.

2020 09 21 tramvaichik1 683x1024 - Выставка акварели «Трамвайчик по Потьомкинской» открылась в Николаеве
Фото: ЦГБ им. М. Л. Кропивницкого

Встреча собрала немало поклонников николаевских городских пейзажей в исполнении Сергея Лунева, для которых важны не только мастерство или высокая точность воспроизведения деталей, а сам момент, настроение, которое будто останавливает время, возвращает его обратно и каждый получает возможность оказаться в старом городе, городе своей юности , детства. Во время открытия выставки ценители искусства могли непринужденно пообщаться с Сергеем Лунёвым, насладиться общей «прогулкой» по улице Потемкинской.

В городском выставочном зале открылась выставка живописи Владимира Тарабанова

Также во время вернисажа издатель Василий Торубара представил серию открыток «Николаевские этюды», в которых 24 репродукции акварелей Сергея Лунева гармонично сочетаются со стихами николаевских поэтов, посвященных родному городу. Приятной неожиданностью для всех стали эмоциональные выступления николаевских поэтов Вячеслава Качурина и Аркадия Сурова, чьи произведения также вошли в набор открыток. Каждый желающий смог приобрести набор открыток «Николаевские этюды».

Мероприятие состоялось в теплой дружеской атмосфере, по его завершению гости долго не расходились, делились впечатлениями с автором и друг с другом.

Выставка «Трамвайчик по Потемкинской» продлится до конца октября.

по информации городского управления культуры

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