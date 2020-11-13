В Николаеве открылась первая персональная выставка игрушек «Сказки оживают» местной мастерицы Оксаны Ивановой.

Все игрушки изготовлены вручную из ваты. На открытии мастерица Оксана Иванова с удовольствием рассказывала и показывала всем желающим процесс изготовления игрушек, а также отвечала на различные вопросы.

Выставка «Сказки оживают» будет действовать в помещении школы №24 до 13 ноября, чтобы все ученики начальной школы смогли ее посетить с соблюдением карантинных требований. А уже с 16 по 20 ноября выставка будет действовать в помещении Матвеевского дома культуры, где с ней смогут ознакомиться все желающие!

по информации Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия