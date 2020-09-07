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Выставка, посвященная Европейскому морскому дню, открылась в Николаеве

Выставка, посвященная Европейскому морскому дню, открылась в Николаеве
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Уже третий год подряд Николаев принимает European Maritime Day, приобщается к общеевропейской дискуссии и проводит цикл тематических мероприятий. Об этом сообщили в Центре информационной поддержки бизнеса. European Maritime Day учреждён Европейским советом, Европейским парламентом и Европейской комиссией в 2008 году для обмена, обсуждения и подготовки совместных действий для развития индустрии. Эта платформа объединяет растущее морское сообщество Европы, а профессионалы отрасли по всему ЕС присоединяются к обсуждению морской политики и обмену передовым опытом.

vistavka emdinukraine2020 1024x576 - Выставка, посвященная Европейскому морскому дню, открылась в Николаеве

Благодаря совместным усилиям команды Центра информационной поддержки бизнеса и Team Europe Mykolaiv в 2018 году Николаев официально присоединился к европейскому морскому сообществу. А на днях на втором этаже ТРЦ CityCenter открылась выставка #EMDinUkraine2020, в ее рамках представлены все активности и события, которые в ближайшее время пройдут в нашем городе. Уже 11-13 сентября в Николаеве состоится Х Международная черноморская регата «Паруса Rotary», которая соберет яхтсменов со всех уголков Украины. На 30 сентября запланирован круглый стол «Место Украины в Европейском морском сообществе. Будущее и перспективы морской отрасли в условиях глобальных экономических вызовов».

vistavka emdinukraine2020 2 1024x767 - Выставка, посвященная Европейскому морскому дню, открылась в Николаеве

Во время мероприятия представят Морской кластер Украины. Благодаря активным предприятиям и организациям, готовым к совместным действиям для развития морской индустрии Украины, Николаев стал центром и драйвером развития морской сообщества Украины. А 8 октября в Николаеве пройдёт масштабная конференция «AquaFarming-2020», которая соберет более 100 уже действующих профильных предприятий, а также представителей бизнеса, заинтересованных в создании акваферм на юге Украины. К слову, во время конференции будет представлена ​​экономико-географическая карта возможностей водного фермерства юга Украины − AQUAMAP, разработанная командой Центра информационной поддержки бизнеса г. Николаев при поддержке ЕС в рамках инициативы EU4Business.

«Каждый компонент выставки − это результат многолетней кропотливой работы. Радуемся, что именно Николаев является центром и драйвером развития морской индустрии Украины. Приглашаем всех жителей Николаева активно участвовать во всех событиях, которые будут проходить в нашем городе уже этой осенью», − комментирует заместитель директора Николаевского регионального центра поддержки бизнеса Ольга Раку.

olga raku 1024x576 - Выставка, посвященная Европейскому морскому дню, открылась в Николаеве

Посмотреть выставку, посвященную Европейскому морскому дню в Николаеве, можно до конца сентября.

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Елена Кораб

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