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Выставки CONNECT и LOOK at me в Николаеве открыли двери для посетителей

1 6683dsc 0396 - Выставки CONNECT и LOOK at me в Николаеве открыли двери для посетителей
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Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week открыл для посетителей экспозиции выставок «CONNECT» и «LOOK at me» в артпространстве 8 ПРИЧАЛ.

Выставки открыты для посетителей с 7 по 16 мая (в будни — с 16:00 до 20:00 и с 12:00 до 20:00 в выходные). Вход свободный.

CONNECT — это всестороннее исследование и рефлексия на тему трансформации связей современного мира в эпоху глобальной урбанизации и диджитализации, а также периода борьбы с новыми вызовами климатическими, эпидемиологическими, социальными.

На выставку отобрано работы 52 авторов из Украины, Северной Македонии, Германии, Великобритании, Польши, Италии и России. Это произведения в различных жанрах: фотография, графика и живопись, коллаж, анимация, видеоарт, перформанс, скульптура, инсталляция и VR. Большинство из них созданы во время карантина и рефлексируют на тему человеческих связей при дистанцировании и самоизоляции дома.

LOOK at me — это актуализация фотографий американского режиссера Стэнли Кубрика 1946-1950 годов через их взаимодействие с цифровыми инструментами. Ошибки и случайности в обработке сигнала порождают специфическую образную среду, которая из-за своей деформации позволяет переосмыслить уже установленые художественные структуры и формы.

20 фотографий из фотоархива режиссера представлены на выставке в интерпретации современных украинских художников — братьев Ивана и Василия Костенко, они же BRATY, которые демонстрируют новый взгляд на эстетические события.

В 1945 году будущего режиссера взяли в штат журнала LOOK Magazine — американского социально-политического издания, где особое внимание уделяли фотографии. Тогда 17-летний Стэнли Кубрик стал самым молодым фотографом в истории журнала.

16 1024x723 - Выставки CONNECT и LOOK at me в Николаеве открыли двери для посетителей

Выставки продлятся до 16 мая. Кроме этого, выставки можно посмотреть в онлайн на сайте фестиваля: https://connect.myart.org.ua/. Также подробную информацию о событиях можно узнать на сайте * 8 причала: https://8prichal.com.ua/.

Вход на мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных мер. Просим приходить на выставку в защитной маске.

Ссылка на событие «CONNECT» в Facebook: https://www.facebook.com/events/955980385154708/

Ссылка на событие «LOOK at me» в Facebook: https://www.facebook.com/events/3850127091773841/

Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT в 2021 году реализуется Платформой MY ART в партнерстве с Агентством развития Николаева и артпространством * 8 ПРИЧАЛ при поддержке Посольства США в Украине.

по информации КУ «Агенство развития Николаева»

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Алина Сидорова

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