Сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлен николаевец с осколочными ранениями нижних конечностей поступило в полицию сегодня, 1 марта, около 4:40. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что взрыв произошел на парковой части дороги на пересечении улицы Чкалова с улицей Садовой. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5.

В результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом 43-летний пострадавший получил травмы и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

По данному факту следователями Николаевского районного управления полиции начато уголовные производства по ст. 128 УК Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение» и по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкции статей предусматривают наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до 7 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, происхождение взрывного устройства и откуда у мужчины граната.