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Главная страница » Blog » Технологии » YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

user net - YouTube начнет скрывать дизлайки
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Во вторник YouTube объявил, что запустил «небольшой эксперимент» по тестированию нескольких новых дизайнов без кнопки дизлайк. Это было сделано в ответ на «отзывы креаторов о специально направленных dislike кампаниях», — пояснил YouTube в своем твите.

«Если вы примете участие в этом небольшом эксперименте, вы можете заметить один из этих дизайнов в ближайшие недели», — говорится в твите YouTube.

youtube telegram - YouTube начнет скрывать дизлайки

Создатели YouTube по-прежнему смогут видеть количество лайков и дизлайков на панели инструментов YouTube Studio. Пользователи, принимающие участие в тесте, по-прежнему смогут лайкать или отмечать видео дизлайком, чтобы «поделиться отзывами с креаторами» и помочь составить рекомендации, которые они видят на YouTube.

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Татьяна Корбун

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