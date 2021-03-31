Во вторник YouTube объявил, что запустил «небольшой эксперимент» по тестированию нескольких новых дизайнов без кнопки дизлайк. Это было сделано в ответ на «отзывы креаторов о специально направленных dislike кампаниях», — пояснил YouTube в своем твите.

«Если вы примете участие в этом небольшом эксперименте, вы можете заметить один из этих дизайнов в ближайшие недели», — говорится в твите YouTube.

Создатели YouTube по-прежнему смогут видеть количество лайков и дизлайков на панели инструментов YouTube Studio. Пользователи, принимающие участие в тесте, по-прежнему смогут лайкать или отмечать видео дизлайком, чтобы «поделиться отзывами с креаторами» и помочь составить рекомендации, которые они видят на YouTube.