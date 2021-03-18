За два месяца языковой омбудсмен Тарас Креминь получил почти 944 сообщение от граждан Украины относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком. Об этом Тарас Кремень написал на своей странице в Фейсбук.

Больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (368). Из Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях в Львовской области — 3), из Харьковской — 74, Одесской — 38, Днепропетровской — 35, Черниговской — 32, Запорожской и Полтавской — по 19 Винницкой — 10.

Подавляющее большинство (382) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык. 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось на государственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках).

Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании государственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений граждан.

Защищать право граждан свободно общаться и получать информацию и услуги на украинском языке во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины — наша главная задача. Если нарушение ваших прав сопровождается оскорблениями, унижением, нецензурной бранью или публичным унижением государственного языка, советую безотлагательно обращаться к Национальной полиции Украины, — отметил Тарас Креминь.