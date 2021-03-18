Сегодня Четверг, 18 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

kljuch na fb 600x400 - В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей

В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей

dsc 0075 600x400 - Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

1615891780018 600x400 - ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете

ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете

iedinij na fb 600x400 - В местные бюджеты Николаевщины поступило более 209 млн грн единого налога

В местные бюджеты Николаевщины поступило более 209 млн грн единого налога

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Культура » За два месяца языковой омбудсмен получил почти тысячу жалоб о нарушениях «языкового закона»

За два месяца языковой омбудсмен получил почти тысячу жалоб о нарушениях «языкового закона»

kremen - За два месяца языковой омбудсмен получил почти тысячу жалоб о нарушениях
0

За два месяца языковой омбудсмен Тарас Креминь получил почти 944 сообщение от граждан Украины относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком. Об этом Тарас Кремень написал на своей странице в Фейсбук.

Больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (368). Из Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях в Львовской области — 3), из Харьковской — 74, Одесской — 38, Днепропетровской — 35, Черниговской — 32, Запорожской и Полтавской — по 19 Винницкой — 10.

Подавляющее большинство (382) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык. 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось на государственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках).

Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании государственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений граждан.

Защищать право граждан свободно общаться и получать информацию и услуги на украинском языке во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины — наша главная задача. Если нарушение ваших прав сопровождается оскорблениями, унижением, нецензурной бранью или публичным унижением государственного языка, советую безотлагательно обращаться к Национальной полиции Украины, — отметил Тарас Креминь.
Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro
Next post Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

workplace 1245776 1280 600x400 - Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

2020 06 02 diya 600x400 - На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro

На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro

dsc 3089 600x400 - Рекультивация шламового поля – в действии

Рекультивация шламового поля – в действии