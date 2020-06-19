В январе-мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 24,3 млн грн рентной платы за использование природных ресурсов. Больше всего поступило рентной платы за специальное использование воды — 18,7 млн гривен.

Кроме того, субъекты хозяйственной деятельности оплатили в местные бюджеты 5,5 млн грн рентной платы за пользование недрами, а также 96,3 тыс. грн рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Главное управление ГНС в Николаевской области.