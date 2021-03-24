В январе-феврале 2021 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 3,1 млн грн платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиям. Об этом сообщили в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области.

— Субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности имеют право на розничную торговлю алкогольными напитками и/или табачными изделиями при наличии у них соответствующих лицензий. Плата за лицензии осуществляется ежеквартально, равными частями, и засчитывается в местные бюджеты, — отмечено в сообщении.

Также сообщается, что за 2 месяца текущего года плательщикам региона выданы 862 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 465 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 397 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных лицензий увеличилось на 59 лицензий, или на 7,3 процента. За указанный период, аннулировано 202 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аннулированных лицензий уменьшилось на 5 лицензий, или на 2,7 процента.

Напоминаем, Государственной налоговой службой Украины создан новый сервис по оперативному автоматизированному сообщению субъектов хозяйственной деятельности об окончании срока очередного платежа за лицензию, приостановке действия лицензии, аннулировании лицензии на определенный вид деятельности. Сообщение о внесении очередного платежа за лицензию автоматически формируется в информационно-телекоммуникационных системах ГНС и направляется субъекту хозяйственной деятельности к наступлению срока уплаты за лицензию через «Электронный кабинет».

Информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy